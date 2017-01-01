Амос Дов Сильвер сбежал в "Борисполе" во время депортации в Израиль

Иностранец является основателем крупнейшего в мире онлайн-маркета наркотиков.

Основатель Telegrass - международного онлайн-магазина по продаже марихуаны, гражданин Израиля и США Амос Дов Сильвер вечером, 15 августа, сбежал от правоохранителей в аэропорту “Борисполь“ во время его депортации.

Об этом пишут израильские СМИ, передает 112 Украина.

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Сообщается, что вчера Верховный суд принял решение депортировать Сильвера из страны, однако украинские правоохранители не известили об этом израильскую сторону и решили самостоятельно осуществить депортацию.

В аэропорту Сильвер прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в дьюти-фри и исчез. По данным The Times of Israel, наркобарон скрылся от полицейских за несколько секунд до посадки на самолет в Тель-Авив.

Ни украинские, ни израильские правоохранители ситуацию пока не комментировали.

Напомним, 15 августа Верховный суд Украины удовлетворил просьбу Израиля о выдаче Амос Дов Сильвера.

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Наркобарона задержали в Киеве весной 2019 года по требованию израильской полиции. В июле Киевский апелляционный суд принял решение отпустить его под домашний арест.

По данным открытых источников, Telegrass — израильская сеть дистрибуции марихуаны, которая насчитывает более 200 тыс. членов. Израильские полицейские отмечали, что с помощью Telegrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази и др.

Как сообщалось, 11 июля в Киеве выпустили из СИЗО основателя крупнейшего в мире онлайн-маркета наркотиков.

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