В ОП объяснили блокирование 10 млрд грн субвенций городам

У Зеленского говорят, что заблокировали финансирование из-за коррупционных рисков при смене власти.

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В Офисе президента заявляют, что заблокировали финансирование местных бюджетов на социально-экономическое развитие, чтобы не допустить неэффективного использования средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос Экономической правды, опубликованный в пятницу, 16 августа.

Кабмин, по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана, задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

“Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски“, - заявили в ОП.

У президента заявляют, что “представители старой власти, заканчивая свою каденцию и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования“.

“Цель президента, как гаранта конституционных прав граждан, - предотвратить реализацию этого негативного сценария“, - пояснили в ОП данное решение.

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Там говорят, что временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты. К этим проектам относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

“С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров. При обнаружении нарушений или коррупционных рисков проекты будут откорректированы, а подозреваемые привлечены к ответственности. Запланированные инфраструктурные проекты будут реализованы в быстрые сроки“, - говорится в ответе Офиса президента.

Ранее сообщалось, что ОП заблокировал выплату 7,6 миллиарда гривен городам Украины из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

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