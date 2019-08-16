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ФСБ терроризирует украинцев в Азовском море — СБУ

Комментариев: 11
У Зеленского объяснили, что этим вопросом займется уже новое правительство.
ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов
ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов
ssu.gov.ua

Украинские контрразведчики зафиксировали грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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В частности в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска. Несмотря на отсутствие оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не было обнаружено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинские граждане в принудительном порядке были доставлены в город Ейск Краснодарского края.

В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц, представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова.

В связи с отказом подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.

“ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будет “найдено“ оружие, взрывчатка, наркотики и т.д.“, - отметили в спецслужбе.

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Находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфисковано в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

Как сообщалось 13 августа, вокруг оккупированного Крыма предлагают объявить морской режимный район.

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Теги: ФСБ, СБУ, Азовское море
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Комментариев (11)
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Woodbrother    16.08.2019, 13:51
Оценка:  -5
Woodbrother
Пора к патрулироанию азовского моря подключать ударные БПЛА. Утилизировать все, что не наше. И по ейску неплохо бы удар нанести. Вонючая база рассейских террористов находится в зоне досягаемости наших РСЗО. Давить надо ватников. Они понимают только грубую силу.
asfd0    16.08.2019, 13:55
Оценка:  +3
asfd0
Турчин собирался Москву брать, жаль не успел ))))))
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 14:19
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
На Кремль пашете, Хомяк? Показываете тут украинцев, как больных на голову идиотов? Ну-ну! Вы хоть понимаете, что все Ваши ники тут уже примелькались, а Ваши комментарии не веселят?
Или Вы думаете, что чем идиотичней Ваш текст, тем он смешней? Это не так.
farfalle    16.08.2019, 14:22
Оценка:  0
farfalle
После первого удара ваши РСЗО навсегда прекратят существование, малыш))
Вместе с дебилами, которые отдадут такой приказ. Поэтому сиди тихо у себя в хлеву, и не хрюкай
WTF2wtf    16.08.2019, 14:23
Оценка:  -1
WTF2wtf
Российский наци это всему Донбассу так рот затыкает, который российские оккупанты жестко опустили своей войной?
Ипать конченое ...
asfd0    16.08.2019, 13:45
Оценка:  +2
asfd0
А где москитный флот, за что им деньги платят? ))))
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 13:30
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Вот так ФСБ-шники и добывают для своей страны плавсредства и удочки с лесками! Ганьба!!!
Кайдаш    16.08.2019, 13:28
Оценка:  -2
Кайдаш
Мышебратья совсем охренели...
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 13:31
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
А вдруг те чуваки на самом деле браконьерили? Как проверить то? Или Вы думаете, что у них там было романтическое рандеву на воде?
Кайдаш    16.08.2019, 13:41
Оценка:  -3
Кайдаш
Вдруг только дети родятся. А для лиц с невысоким уровнем интеллекта специально в статье русским по белому написано, то ФСБ-шники не нашли рыболовных принадлежностей.
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 13:45
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Но это же со слов терпил, дорогой Кайдаш! Мы же с Вами не видим протоколов задержания, а в сложившейся политической ситуации любой уголовник, с чьей бы то ни было стороны, с удовольствием будет представать, как узник совести.
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