Под Киевом депутата облили фекалиями: детали нападения

Полиция подтвердила факт нападения на народного депутата.

Сегодня в Гостомеле Киевской области неизвестные мужчина и женщина облили фекалиями народного депутата. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Известно, что нападавшие забрызгали лицо депутата слезоточивым газом “Терен-4”. Также они облили одежду своей жертвы жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты.

На место инцидента направилась следственно-оперативная группа. Известно, что нападавшие скрылись на автомобиле марки Opel Vectra серого цвета на иностранной регистрации.

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В пределах области объявлен оперативный план “Перехват”. Все посты полиции получили ориентировку.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что под Киевом напали на депутата. Полицейские ищут машину на евробляхах.

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