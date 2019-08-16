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Под Киевом депутата облили фекалиями: детали нападения

Комментариев: 2
Полиция подтвердила факт нападения на народного депутата.
Копы ищут серый автомобиль на иностранных номерах
Копы ищут серый автомобиль на иностранных номерах
kv.npu.gov.ua

Сегодня в Гостомеле Киевской области неизвестные мужчина и женщина облили фекалиями народного депутата. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Известно, что нападавшие забрызгали лицо депутата слезоточивым газом “Терен-4”. Также они облили одежду своей жертвы жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты.

На место инцидента направилась следственно-оперативная группа. Известно, что нападавшие скрылись на автомобиле марки Opel Vectra серого цвета на иностранной регистрации. 

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В пределах области объявлен оперативный план “Перехват”. Все посты полиции получили ориентировку. 

Напомним, ранее СМИ сообщали, что под Киевом напали на депутата. Полицейские ищут машину на евробляхах. 

 

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Теги: полиция, нардеп, фекалии, инцидент
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Комментариев (2)
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asfd0    16.08.2019, 13:41
Оценка:  +3
asfd0
Ну так напишут уже кто этот счастливец?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    16.08.2019, 13:38
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Хорошо что облили а не накормили.
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