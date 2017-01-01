Суд заново открыл дело о начислении Корчак премий самой себе

Не были проведены допросы других членов НАПК и не установлен фактический объем полученной денежного вознаграждения.

Корчак начисляла премии сама себе Facebook Наталии Корчак

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Соломенский районный суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела о назначении бывшей главой НАПК Натальей Корчак премий самой себе. Об этом сообщают Українські Новини.

В суд поступила жалоба о том, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство по части 5 статьи 191 УК Украины в отношении Корчак.

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По мнению заявителя, принятое детективом решение о закрытии уголовного производства не основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства.

В частности, заявитель отметил, что после отмены постановления судьей предыдущего постановления детектива о закрытии уголовного производства, детективом была проведено единственное следственное действие - допрос Корчак.

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Последняя сообщила, что решениями НАПК члены агентства “делегировали“ ей право на принятие соответствующих приказов о выплате премий.

Никаких других действий по установлению фактических обстоятельств детективом осуществлено не было. Например, не было анализа документов, созданных Корчак как основание для выплаты денежных средств членам НАПК.

Кроме того, не были проведены допросы других членов НАПК и не установлен фактический объем полученной денежного вознаграждения.

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Кроме того, в деле не было осуществлено ни одного следственного действия, в частности, не было получено ни одного временного доступа к вещам и документам, которые находились во владении НАПК.

Детектив НАБУ отметил в своих пояснениях, что Корчак, занимая должность председателя НАПК, действовала в пределах предоставленных ей законом полномочий и способом, предусмотренным законами Украины.

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Однако суд удовлетворил жалобу заявителя и отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Корчак.

Напомним, в марте 2018 года новым главой НАПК стал Александр Мангул.

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