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В Александрии днем в парке изнасиловали 13-летнюю девочку

Комментариев: 5
Насильника ищут полицейские.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Александрии Кировоградской области неизвестный мужчина неприродным способом изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает DOZOR, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Известно, что злоумышленник напал на девочку в середине дня в парке "Шахтер", когда та возвращалась домой. Он подошел сзади, закрыл ребенку рот рукой и оттащил в кусты. Он угрожал девушке избиением и заставил молчать.

Девочке удалось вырваться. Она побежала домой и рассказала все родителям.

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Подозреваемому 20-25 лет, рост около 180-185 см, волосы короткие русые, имеет худощавое телосложение. Был одет в серую футболку, черные спортивные штаны и был в черных очках.

Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Насильника ищут.

Напомним, на Донбассе утопили в фекалиях боевиков, изнасиловавших женщину. Пострадавшая является женой одного из наемников.

 

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Теги: изнасилование, парк, подросток, насильник
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Комментариев (5)
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Miha_89    16.08.2019, 14:17
Оценка:  +1
Miha_89
сколько говорили про эти все парки, срезания и "мне так удобней", и феминистки набрасываются на каждого инструктора по самообороне стаями, поскольку считают, что женщина не должна уметь за себя постоять,пусть их насилуют, феминисткам же только лучше. Тьфу. Берегите себя и близких,уродов кругом много
futbolprognoz    16.08.2019, 14:14
Оценка:  -1
futbolprognoz
неприродным способом это как? фалоиммитатором?
Miha_89    16.08.2019, 14:16
Оценка:  0
Miha_89
открой УК узнаешь
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 14:24
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Я встречал формулировки "не естественным" , "противоестественным&quo t; и "не природным".
Можете пояснить разницу?
Потому_что    16.08.2019, 14:08
Оценка:  +1
Потому_что
Бл...сколько петухов развелось.
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