В Александрии днем в парке изнасиловали 13-летнюю девочку

Насильника ищут полицейские.

В Александрии Кировоградской области неизвестный мужчина неприродным способом изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает DOZOR, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Известно, что злоумышленник напал на девочку в середине дня в парке "Шахтер", когда та возвращалась домой. Он подошел сзади, закрыл ребенку рот рукой и оттащил в кусты. Он угрожал девушке избиением и заставил молчать.

Девочке удалось вырваться. Она побежала домой и рассказала все родителям.

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Подозреваемому 20-25 лет, рост около 180-185 см, волосы короткие русые, имеет худощавое телосложение. Был одет в серую футболку, черные спортивные штаны и был в черных очках.

Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Насильника ищут.

Напомним, на Донбассе утопили в фекалиях боевиков, изнасиловавших женщину. Пострадавшая является женой одного из наемников.

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