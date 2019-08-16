"Это РФ": Волкер призвал не называть войну на Донбассе "внутренним конфликтом"

Спецпредставитель США подчеркнул, что месседжи, доносимые до мирового сообщества, должны звучать четко.

Читай также: Решение вернуть Россию в ПАСЕ было ошибкой - Волкер

Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер призвал СМИ и правительство - как украинское, так и другие - не называть ситуацию на Донбассе “внутренним конфликтом в Украине“. Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода“.

“Это важно, учитывая то, что Россия пытается вносить путаницу и отрицать то, что она делает. А это затрудняет усилия, необходимые, чтобы решить проблему. Вот, например, Россия постоянно отрицает, что она непосредственно участвует в боях на Донбассе“, - отметил он.

“Мол, это какие-то “волонтеры“, “кто-то там в отпуске“, “это конфликт между местными“, “внутренний конфликт в Украине“. И таким образом они отрицают свою ответственность“, - пояснил Волкер.

Читай также: Франция против расширения нормандского формата

Если этот месседж ретранслируется, международному сообществу значительно сложнее настаивать на том, чтобы Россия выполняла свои обязательства по Минским соглашениям, подчеркнул он.

“Очень важно, чтобы СМИ, чтобы правительства - немецкое, французское, американское - чтобы любой, кто это комментирует - отвергали эти утверждения и четко говорили о том, что происходит“, - добавил спецпредставитель США.

Читай также: Волкер рассказал о консультациях по Донбассу

Это Россия руководит военными формированиями это она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования, это она направляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов, отметил Волкер.

“Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не “внутренний конфликт из-за сепаратизма“. Это Россия все это делает“, - подчеркнул он снова.

Читай также: Волкер и Сурков могут встретиться в ближайшие недели - посол

“И, думаю, правильное восприятие и понимание этого широкой общественностью чрезвычайно важным - если мы действительно настроены решить проблему так, как это должно быть сделано“, - считает Волкер.

Напомним, ранее поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор похвалил президента Владимира Зеленского за звонки Владимиру Путину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram