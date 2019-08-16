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"Это РФ": Волкер призвал не называть войну на Донбассе "внутренним конфликтом"

Комментариев: 25
Спецпредставитель США подчеркнул, что месседжи, доносимые до мирового сообщества, должны звучать четко.
Волкер подчеркнул, что ситуация на Донбассе создана Россией
Волкер подчеркнул, что ситуация на Донбассе создана Россией
EPA/UPG

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Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер призвал СМИ и правительство - как украинское, так и другие - не называть ситуацию на Донбассе “внутренним конфликтом в Украине“. Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода“.

“Это важно, учитывая то, что Россия пытается вносить путаницу и отрицать то, что она делает. А это затрудняет усилия, необходимые, чтобы решить проблему. Вот, например, Россия постоянно отрицает, что она непосредственно участвует в боях на Донбассе“, - отметил он.

“Мол, это какие-то “волонтеры“, “кто-то там в отпуске“, “это конфликт между местными“, “внутренний конфликт в Украине“. И таким образом они отрицают свою ответственность“, - пояснил Волкер.

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Если этот месседж ретранслируется, международному сообществу значительно сложнее настаивать на том, чтобы Россия выполняла свои обязательства по Минским соглашениям, подчеркнул он.

“Очень важно, чтобы СМИ, чтобы правительства - немецкое, французское, американское - чтобы любой, кто это комментирует - отвергали эти утверждения и четко говорили о том, что происходит“, - добавил спецпредставитель США.

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Это Россия руководит военными формированиями это она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования, это она направляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов, отметил Волкер.

“Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не “внутренний конфликт из-за сепаратизма“. Это Россия все это делает“, - подчеркнул он снова.

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“И, думаю, правильное восприятие и понимание этого широкой общественностью чрезвычайно важным - если мы действительно настроены решить проблему так, как это должно быть сделано“, - считает Волкер.

Напомним, ранее поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор похвалил президента Владимира Зеленского за звонки Владимиру Путину.

 

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Теги: Волкер, РФ, Украина, война, Донбасс
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Комментариев (25)
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Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 14:27
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Но позвольте! Если так, то нужно объявлять состояние войны с РФ! А как же бизнес??? Объясните же наконец этому Ходоку, что так дела не делаются!
WTF2wtf    16.08.2019, 14:29
Оценка:  -3
WTF2wtf
Бюджетное из раши,
ты своему недоцарьку объясни как "дела делаются" ... это оно войну ведет, это оно Донбасс чморит без объявления, а не какой-то Волкер
Nikolas_Adver    16.08.2019, 14:33
Оценка:  0
Nikolas_Adver
ты сам себя больше всех чморишь, недоделок. что ты вообще знаешь про донбасс? приезжай, я тебе экскурсию проведу, все покажу, везде побываешь)))))
asfd0    16.08.2019, 14:17
Оценка:  +4
asfd0
Очередное невмешательство от пендочушки.
YSL    16.08.2019, 14:17
Оценка:  +5
YSL
“внутренни конфликт на украине“. это и есть гражданская война.
WTF2wtf    16.08.2019, 14:20
Оценка:  -5
WTF2wtf
"Внутренний конфликт" полностью силами российского миобороны и российского бюджета ... когда полностью созданные, содержащиеся и управляемые только россией армейские корпуса вообще никому из местных не подчиняются в приницпе.

Какие "стеснительные" нынче оккупанты из россии ... лицемерные ублюдки
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 14:28
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Занимайтесь грядками, нытик, и не мешайте серьёзным людям делать бизнес!
Nikolas_Adver    16.08.2019, 14:29
Оценка:  +3
Nikolas_Adver
перегнись укуси себя за срaку, больное уeбище))) мож полегчает.....
WTF2wtf    16.08.2019, 14:30
Оценка:  -3
WTF2wtf
Базнес россии теперь - убивать захваченный Донбасс????
WTF2wtf    16.08.2019, 14:32
Оценка:  -2
WTF2wtf
Поянтно, что вам, виртуальным путинским пистаболам,
насрать на все, что творит в реале раша на Донбассе ... вы только "шутить" тупо будете с разных аккаунтов по этому поводу, ущербные
fkrfyfan    16.08.2019, 14:14
Оценка:  +4
fkrfyfan
А призывать власть на украине остановить обстрелы мирных объектов карателями всу?
WTF2Wrf    16.08.2019, 14:16
Оценка:  -7
WTF2Wrf
Оккупанты недовольны чем-то?
Так нах вы эту войну устроили, конченые шавки путиснкие?
Только войну, только кровь и нищету принесли из россии с танками и прочей боевой хренью ...
WTF2Wrf    16.08.2019, 14:16
Оценка:  -7
WTF2Wrf
Без российских оккупантов Донбасс и сейчас жил бы не хуже Одессы ... ((((
farfalle    16.08.2019, 14:19
Оценка:  +4
farfalle
Он не хочет с вами жить, свиньи галицайские, вот в чем проблема-то
Уберите свои ВСУ, и Донбасс заживет. БЕЗ ВАС!
WTF2wtf    16.08.2019, 14:21
Оценка:  -4
WTF2wtf
Упоротый наци из раши, ты из Чечни убери свои войска олень ... а тут вы просто оккупанты
farfalle    16.08.2019, 14:33
Оценка:  +1
farfalle
Чечня тут ни при чем. Она себя прекрасно чувствует. Так что свали, свиное рыло, с земли русской
И Бандеру свою забирай накуй
VSHIVANKA    16.08.2019, 14:12
Оценка:  +6
VSHIVANKA
ХОТЬ ОДИН ФАКТ ПРИСУТСТВИЯ ВС РОССИИ В ДОНБАССЕ ЕСТЬ ?
НЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОССИЯН , А ИМЕННО ВС РОССИИ ?
НАХУ.Й ПШЛИ ЧЕРТИ!!! )))
WTF2Wrf    16.08.2019, 14:14
Оценка:  -7
WTF2Wrf
Быдлобот ольгинский,
именно твоя раша оккупировала Крым с Донбассом и ведет войну до сих пор.
И ты тут гадишь за бюджетные рублики только поэтому, осел многостаночный!
Nikolas_Adver    16.08.2019, 14:09
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
не “внутренний конфликт из-за сепаратизма“.

согласен. это пендосия руками бандеровцев устроила.
WTF2Wrf    16.08.2019, 14:13
Оценка:  -8
WTF2Wrf
Конченый нацист "Nikolas_Adver", хвастающийся личным участием в убийствах украинцев,
нахyй пшло,
МЕГАконченое!
Nikolas_Adver    16.08.2019, 14:17
Оценка:  +3
Nikolas_Adver
оооо, хyйло "многостаночное фобко" выползло из выгребной ямы и вонючее eбло раскрыло! как жеж тут без твоей поганой пасти, тварь ебaная)))) давай, начинай гавном плеваться и со всех своих акков минусить, надо же работу выполнять)))) обмылок пендосский...
WTF2wtf    16.08.2019, 14:22
Оценка:  -4
WTF2wtf
Да не смоешь ты уже с себя всей крови никаким тупым срачем,
конченый убийца и нацист ...
Nikolas_Adver    16.08.2019, 14:24
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
а я и не собираюсь ничего смывать, я звездочки рисую))))) и собираюсь их кол-во заметно увеличить, в том числе и тобой, хyило позорный))))
WTF2wtf    16.08.2019, 14:27
Оценка:  -4
WTF2wtf
Амнистии такому говну уже не будет ... сами россияне такое подотрут нахрен, как уже ненужное дерьмо
vicinq    16.08.2019, 14:08
Оценка:  -7
vicinq
На конец то ...Сорвут маску с масковского дьявола ...
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