В Винницкой области взорвали банкомат

Винницкие эксперты сейчас устанавливают, какую именно взрывчатку использовали грабители.

Несколько дней назад к банкомату завезли крупную сумму денег Нацполіція України

В Винницкой области в селе Иванов Калиновского района преступники взорвали банкомат, расположенный вблизи местного агропредприятия, чтобы похитить крупную сумму денег.

Об этом сообщает Калинивка.city.

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“Так около 7.00 уборщица увидела поврежденный банкомат. В полиции отмечают, что несколько дней назад к банкомату завезли крупную сумму денег, и именно взрыв помог похитить деньги. Сейчас дело за экспертами, им следует определить, каким было взрывчатое вещество“, - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 185 УК Украины (кража). В Иванове уверяют, что украдено более 400 000 гривен.

Как сообщалось 19 июля, подрыв банкомата в Днепропетровской области попал на видео.

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