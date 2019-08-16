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В Винницкой области взорвали банкомат

Комментариев: 1
Винницкие эксперты сейчас устанавливают, какую именно взрывчатку использовали грабители.
Несколько дней назад к банкомату завезли крупную сумму денег
Несколько дней назад к банкомату завезли крупную сумму денег
Нацполіція України

В Винницкой области в селе Иванов Калиновского района преступники взорвали банкомат, расположенный вблизи местного агропредприятия, чтобы похитить крупную сумму денег. 

Об этом сообщает Калинивка.city.

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“Так около 7.00 уборщица увидела поврежденный банкомат. В полиции отмечают, что несколько дней назад к банкомату завезли крупную сумму денег, и именно взрыв помог похитить деньги. Сейчас дело за экспертами, им следует определить, каким было взрывчатое вещество“, - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 185 УК Украины (кража). В Иванове уверяют, что украдено более 400 000 гривен.

Как сообщалось 19 июля, подрыв банкомата в Днепропетровской области попал на видео.

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Теги: ограбление, Винницкая область, банкомат
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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    16.08.2019, 14:11
Оценка:  0
Nikolas_Adver
В Винницкой области в селе Иванов

как это вообще существует на западенщине такое село! цэ зрада, панове галицаи! всех жителей расстрелять!
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