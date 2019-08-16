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Затонувший танк и 4 погибших: В ЛДНР проводили боевую подготовку

Комментариев: 2
Оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой наемников.
Боевая подготовка часто проводится с грубыми нарушениями мер безопасности
Боевая подготовка часто проводится с грубыми нарушениями мер безопасности
army-news.ru

Российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом сообщает ГУР, передает пресс-служба Минобороны.

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По данным украинской разведки, большинство занятий на полигонах проводится оккупантами без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники, а также гибели и травмам личного состава.

Так, 13 августа с.г. во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросов преодоления (форсирования) водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровня организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четверо военнослужащих. В свою очередь, российское оккупационное командование пытается скрыть это событие.

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В то же время, как отметили в ГУР, в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, в т.ч. ротных (батарейных) тактических учений с предоставлением российскому командованию постановочных фотоотчетов и фиктивных документов на списание боеприпасов и горючего для “подтверждения“ якобы проводимых мероприятий.

Напомним, 8 августа, на военном полигоне около населенного пункта Нёнокса, под Северодвинском Архангельской области (Российская Федерация) в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты два человека погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

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Теги: "ДНР", "ЛНР", Донбасс
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Комментариев (4)
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Boxerogos    16.08.2019, 14:30
Оценка:  0
Boxerogos
А ещё там же,по данным этой же"развОдке" самоликвидировались 8 подземных авианосцев...Погибли 47 российских адмиралов...
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 14:25
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Кошмар! А ведь они ещё и пьют! Боеготовность у оккупантов отсутствует!
Хомяк! Веди в атаку!!!
WTF2wtf    16.08.2019, 14:28
Оценка:  -1
WTF2wtf
Рашик, "шути" исчо.
Отрабатывай бюджетные деревянные
WTF2wtf    16.08.2019, 14:25
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бывает ... а россиянам просто насрать на их дешевое пушечное мясо
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