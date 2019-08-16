Затонувший танк и 4 погибших: В ЛДНР проводили боевую подготовку

Оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой наемников.

Российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом сообщает ГУР, передает пресс-служба Минобороны.

Читай также: Наемники “ДНР“ воровали военное имущество: Из РФ прислали комиссию

По данным украинской разведки, большинство занятий на полигонах проводится оккупантами без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники, а также гибели и травмам личного состава.

Так, 13 августа с.г. во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросов преодоления (форсирования) водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровня организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четверо военнослужащих. В свою очередь, российское оккупационное командование пытается скрыть это событие.

Читай также: Драма на блокпосту: Боевики “ДНР стреляли по украинцу, сотрудники ГПСУ спасли раненого

В то же время, как отметили в ГУР, в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, в т.ч. ротных (батарейных) тактических учений с предоставлением российскому командованию постановочных фотоотчетов и фиктивных документов на списание боеприпасов и горючего для “подтверждения“ якобы проводимых мероприятий.

Напомним, 8 августа, на военном полигоне около населенного пункта Нёнокса, под Северодвинском Архангельской области (Российская Федерация) в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты два человека погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.