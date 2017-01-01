График насыщенный: Зеленский отказал в интервью российскому изданию

У президента говорят, что у него нет времени.

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в интервью российскому изданию РИА Новости. Об этом сообщили на сайте издания.

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По словам журналистов, Офис президента ответил на запрос издания спустя две недели. В интервью было отказано под предлогом того, что у президента нет времени, ведь у него очень насыщенный рабочий график.

Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно, - сказано в ответе на запрос.

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Издания РИА Новости сообщило, что в ходе интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским планировалось поговорить о взаимоотношениях двух стран, а также о судьбе военнопленных и политических заключенных.

Напомним, у Зеленского объяснили, почему общаются с российскими СМИ. Представитель команды Зеленского считает, что с российскими журналистами нужно общаться.

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