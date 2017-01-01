Суд в Москве отклонил апелляцию на арест первой группы моряков

Заседание проходило в закрытом режиме, консулов, иностранных дипломатов, неравнодушных граждан и представителей СМИ выпроводили из зала суда.

В Москве рассматривают апелляции на арест украинских моряков EPA/UPG

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Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов первой группы украинских военнопленных моряков и отклонил их. Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

Он уточнил, что суд рассматривал апелляцию на арест Михаила Власюка, Сергея Попова, Андрея Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко и Вячеслава Зинченко.

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"По ходатайству прокурора заседание проходило в закрытом режиме, пришедших поддержать военнопленных моряков консулов Украины, иностранных дипломатов, неравнодушных граждан и представителей прессы выпроводили из зала суда", - рассказал Полозов.

Стороной защиты было заявлено о необходимости выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву о незамедлительном освобождении 24-х украинских военных моряков.

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Также российским судьям напомнили о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву и норм международного гуманитарного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными", в части условий содержания военных моряков.

"Позиция следователя и прокурора была следующей: "Основания, по которым избиралась и продлевалась мера пресечения, не изменились и не отпали", - говорит адвокат.

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"Данная позиция полностью удовлетворила судью Задорожную З.А., которая оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения", - написал он.

Напомним, ранее Николай Полозов сообщил, что в Москве рассмотрят апелляцию на арест первой группы украинских военнопленных моряков.

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