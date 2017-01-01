В Одесском облсовете идут обыски – СМИ

Возле кабинета главы облсовета Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и никого не пропускают.

Читай также: В кафе Борисполя секретарю горсовета Годунку угрожали гранатой

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Одесском областном совете.

Об этом сообщает местное издание 048.ua в пятницу, 16 августа.

Указано, что пока еще не сложивший полномочия глава областного совета Анатолий Урбанский ведет сессию, а в его кабинете проводят обыск.

Издание отмечает, что сначала о том, что в здание областного совета входят сотрудники Государственного бюро расследований, сообщил журналист Григорий Козьма.

Читай также: Полиция и прокуратура проводят обыски в Ирпенском горсовете

"По каналам журналистики стало известно что в Одесский облсовет зашел ГБР с обыском по делу о хищении 660 млн. грн со стороны группы лиц, хищение под руководством главы облсовета. В Измаиле работает еще одна группа ГБР по этому же делу", – написал он в Facebook.

Кроме того, сотрудники полиции, дежурящие у здания облсовета, подтвердили журналистам издания информацию о том, что в здание вошли сотрудники ГБР, однако куда и зачем не пояснили.

Возле кабинета главы облсовета Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и никого не пропускают. По их словам, идет обыск.

Напомним, утром в пятницу внеочередная сессия Одесского областного совета началась с драки. На сессии должны избрать нового главу вместо Урбанского, который стал нардепом Верховной Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.