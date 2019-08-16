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Скандал в детском приюте Закарпатья: детей бьют и домогаются

Комментариев: 2
Дети рассказали волонтерам шокирующие детали.
Детей заставили чистить зубы и унитаз одной щеткой
Детей заставили чистить зубы и унитаз одной щеткой
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В поселке Батево Береговского района на Закарпатье разгорелся скандал из-за информации о том, что воспитанников детского приюта бьют и домогаются. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Дети признались волонтерам, которые приехали к ним с подарками, что их тут бьют воспитатели и медсестры. В качестве наказания за мелкие проступки детей заставляют чистить унитазы зубными щетками.

Волонтеры обратились в полицию. Правоохранители назначили проверки и возбудили уголовное дело по факту издевательств над детьми.

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В ходе расследования выяснилось, что детей, которые без разрешения покинули приют, а потом вернулись, всегда строго наказывали и физически избивали. Вообще, дети часто убегают потому, что их тут постоянно бьют. Кроме того, старшие девочки рассказали, что работник приюта пристает к ним и предлагает спасть вместе с ним.

Заведующая приюта Марта Шелемба говорит, что дети нарочно наговаривают на них. Они хотят, что в приюте подчинялись им и делали так, как они хотят. По ее словам, воспитанники к работникам приюта относятся агрессивно.

На данный момент продолжается расследование.

Напомним, в одесском приюте ребенок упал с высоты и получил переломы. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

 

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Теги: скандал, детский приют, избиение, дети, домогательства
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Комментариев (2)
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r-efr    16.08.2019, 15:45
Оценка:  +1
r-efr
У Закарпутти все як у Европи.
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 15:16
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Подсолнечным маслом не травятся, как соседи - и то ладно! А остальное слюбится-стерпится!
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