Скандал в детском приюте Закарпатья: детей бьют и домогаются

Дети рассказали волонтерам шокирующие детали.

В поселке Батево Береговского района на Закарпатье разгорелся скандал из-за информации о том, что воспитанников детского приюта бьют и домогаются. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Дети признались волонтерам, которые приехали к ним с подарками, что их тут бьют воспитатели и медсестры. В качестве наказания за мелкие проступки детей заставляют чистить унитазы зубными щетками.

Волонтеры обратились в полицию. Правоохранители назначили проверки и возбудили уголовное дело по факту издевательств над детьми.

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В ходе расследования выяснилось, что детей, которые без разрешения покинули приют, а потом вернулись, всегда строго наказывали и физически избивали. Вообще, дети часто убегают потому, что их тут постоянно бьют. Кроме того, старшие девочки рассказали, что работник приюта пристает к ним и предлагает спасть вместе с ним.

Заведующая приюта Марта Шелемба говорит, что дети нарочно наговаривают на них. Они хотят, что в приюте подчинялись им и делали так, как они хотят. По ее словам, воспитанники к работникам приюта относятся агрессивно.

На данный момент продолжается расследование.

Напомним, в одесском приюте ребенок упал с высоты и получил переломы. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

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