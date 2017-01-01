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"Доступные лекарства": Украинцы могут бесплатно получить 78 препаратов

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В Реестр лекарственных средств входят не только лекарства отечественных производителей, но и препараты из других стран.
НСЗУ реализует правительственную программу реимбурсации
НСЗУ реализует правительственную программу реимбурсации
depositphotos.com

Украинцы могут бесплатно получить 78 лекарственных средств.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

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Это обеспечивает государственная программа “Доступные лекарства“. Всего новая редакция Реестра лекарственных средств от 15 августа 2019 содержит 254 препараты, подлежащих реимбурсации, то есть возмещению (полном или частичном) для населения:

195 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

45 препаратов для лечения диабета второго типа;

14 препаратов для лечения бронхиальной астмы.

“Впервые все процессы при формировании Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации состоялись в электронном формате. Это обеспечило четкие и прозрачные правила для всех участников, сделало процессы быстрее и удобнее “, - говорит председатель НСЗУ Олег Петренко.

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В Реестр лекарственных средств входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и препараты из стран ЕС и Израиля.

Напомним, НСЗУ реализует правительственную программу реимбурсации с 1 апреля 2019 года.

Для врачей, которые работают с этой программой, опубликована отдельная инструкция.

Подробнее узнать, как технически работает система, вы можете в видеоролике подготовленном НСЗУ.

Как сообщалось эксперт рассказал, как аптеки зарабатывают на украинцах в разгар эпидемий.

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Теги: МОЗ, лекарства, препараты, медикаменты
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