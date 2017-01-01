Балуха без предупреждения перевезли в Москву

До этого политзаключенный находился в колонии российского города Торжок.

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Политзаключенного Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок в Москву.

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, передает “Громадське“.

“Сегодня я узнала, что его этапировали в СИЗО №2 в Москву, непонятно пока, в “Лефортово“ или “Бутырку“. Возможно, его направляют в другое исправительное учреждение и Москва - это промежуточный пункт“, - отметила адвокат, добавив, что причины такого перевода ей неизвестны.

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Отметим, Балух рассчитывает на освобождение по спискам заключенных, которыми недавно обменялись омбудсмен Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова.

Ранее, 30 июля, Балуха закрыли в штрафном изоляторе в колонии № 4 в российском Торжке на 15 суток.

Балуха в августе 2017 года был осужден в аннексированном Россией Крыму к 3,5 годам заключения. Его обвинили в “хранении боеприпасов“.

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В начале октября 2017 года “суд“ отменил приговор и назначил новое рассмотрение дела, но в итоге снова приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей.

Позже, летом 2018 года Раздольненский районный “суд“ аннексированного Крыма признал Балуха виновным в якобы избиении начальника СИЗО и приговорил его к 5 годам тюрьмы и штрафу 10 тысяч рублей.

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Примечательно, что до этого “избиения“ Балух голодал 206 дней, употребляя только по несколько ложек овсяного киселя, сухари, воду и чай с медом.

Напомним, ранее политзаключенный Александр Стешенко рассказал СМИ о пытках ФСБ в российской тюрьме.

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