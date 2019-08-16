Филатов заявил, что 15 лет собирает компромат на Коломойского

Мэр Днепра сделал резонансное публичное заявление.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что собирает компромат на Коломойского на протяжении 15 лет. Об этом написал на своей странице в Facebook.

Читай также: "Нам до задницы ваш газ": Коломойский заявил, что газ РФ Украине не нужен

Таким образом Филатов отреагировал на то, что журналисты 1+1 ищут в городе семью, которая “страдает из-за реконструкции моста”.

Тут, намедни, один телеканал решил снять страшное кино про мост и даже ищет статистов. Пожалуйста, репост, и найдите пострадавших. Ну а если серьезно, то давайте по-честному. Кто-то вызывает поговорить? Я готов. Обо всем. Обо всем без исключения, - написал Филатов.

Читай также: “Вам надо свалить просто”: Коломойский призвал РФ убраться с Донбасса

Далее он начал перечислять все неудачи Днепра за последние несколько лет. К слову, вспомнил Филатов все, что случилось в том время, когда Днепром руководил никто другой, как Игорь Коломойский, который является владельцем 1+1.

Кто и где был в 2014 году (можно проверить по пересечениям границы). Почему в Днепре умер аэропорт и кто заставляет нас платить за билеты в Киев по 15 тысяч гривен. Футбольный клуб "Днепр" - наш стыд и наша боль и как его уничтожили. Продолжать? Не? Не надо? А еще есть "Укртатнафта", ЮГОК и другие ситуации... Князь Тьмы решил кого-то испугать? Ну-ну. Так его никто не боится, - добавил Филатов.

Кроме пустых слов, Филатов пообещал, что при необходимости может подтвердить каждое свое слово документами, которые он собирал на протяжении 15 лет.

Нас всех может ждать время удивительных историй. Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет, то у кого-то может начать высыпаться борода. Потому, что на лжи, ненависти и пустоте не построишь будущего, - добавил он.

Напомним, Коломойский рассказал, сколько денег было вложено в президентскую кампанию-2019. По словам Коломойского, "он не вкладывал деньги в победу Владимира Зеленского".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram