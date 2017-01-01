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В 210 округе на Черниговщине "титушки" по приказу кандидата Приходько пытаются сорвать работу ОИК

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В 210 округе на Черниговщине "титушки" по приказу кандидата Приходько пытаются сорвать работу ОИК

Работа Окружной избирательной комиссии на 210 округе в Прилуках под угрозой срыва – команда кандидата в народные депутаты Бориса Приходько прибегает к грязным и незаконным действиям, чтобы сделать невозможным установление результатов волеизъявления избирателей. Об этом стало известно из видеозаписи, на которой скандальную ОИК №210 окружили люди в балаклавах.

Борис Приходько, который проиграл выборы, собрал “титушек“ под зданием ОИК и пытается его штурмовать. У стены ОИК уже полетели первые дымовые шашки. Именно в это время комиссия занимается пересчетом голосов для того, чтобы предоставить протокол Центральной избирательной комиссии. Работу парней, говорят активисты, лично курирует Приходько.

В 210 округе на Черниговщине "титушки" пытаются сорвать ...
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210 округ
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“Сегодня господин Приходько вместе с “титушками“ блокирует работу ОИК, давит на ко
миссию, “титушки“ нападают на людей, помещение ОИК минируются, летят дымовые шашки. Именно в эти минуты господин Приходько лично отдает приказы “титушкам“, которые вероятно готовят силовой захват здания ОИК в Прилуках“, – сообщил с места событий Сергей Коровченко, который победил на выборах по предварительным результатам.

Отметим, такое происходит не впервые. По словам активистов, команда Бориса Приходько в очередной раз пытается сделать невозможным установление результатов в 210 округе.

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