Кучма и глава миссии ОБСЕ обсудили обстрелы на Донбассе

речь шла о ходе выполнения Минских договоренностей и подготовке к следующему заседанию ТКГ в Минске 21 августа.

Кучма переговорил о ситуации на Донбассе с главой миссии ОБСЕ Facebook Дарки Олифер

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Леонид Кучма принял председателя СММ ОБСЕ Яшара Халитов Чевик, который также является координатором безопасности подгруппы ТКГ. Об этом написала пресс-секретарь президента Дарка Олифер у себя в Facebook.

В разговоре речь шла о ходе выполнения Минских договоренностей и подготовке к следующему заседанию ТКГ в Минске, которое запланировано на 21 августа. “Вопросы безопасности на этой встрече будут среди главных“, - заверила Олифер.

Особое внимание во время встречи Кучма и Чевик уделили темам несоблюдения режима тишины со стороны боевиков ОРДЛО и гибели украинских военных, отметила пресс-секретарь.

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“Обсужден процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской, стороны отметили важность восстановления этого перехода“, - добавила она.

Напомним, в июне Леонид Кучма назвал условие, при котором может быть отменена блокада ОРДЛО.

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