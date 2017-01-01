Президент Финляндии впервые за 5 лет летит в Киев знакомиться с Зе

Ниинисте посещал Украину последний раз в 2014 году, а вот экс-президент Петр Порошенко бывал в Финляндии два года назад.

Ниинисте впервые за 5 лет отправляется в Украину presidentti.fi

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Президент Финляндии Саули Ниинисте совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 12–13 сентября 2019 года. Об этом сообщает Офис президента Финляндии.

Это будет первая встреча президентов Ниинисте и Зеленского, отмечают в офисе финляндского лидера.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко был с официальным визитом в Финляндии в январе 2017 года, при этом сам Ниинисте посещал Украину последний раз в 2014 году, отметило ведомство.

"Более подробная информация о программе будет опубликована ближе к дате визита", - пообещали у президента Финляндии.

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