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"Диверсант делал": В сети комментируют памятник Захарченко в Донецке

Комментариев: 2
Пользователи в сети шутят, что изготовление памятника похоже на диверсию.
"Диверсант делал": В сети комментируют памятник Захарченко в Донецке
© соцсети
Фото 1/4
  • Памятник получился очень непохож
  • Памятник получился очень непохож
  • Памятник получился очень непохож
  • Памятник получился очень непохож
"Диверсант делал": В сети комментируют памятник Захарченко в Донецке
Памятник получился очень непохож
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В оккупированном Донецке был изготовлен памятник бывшему главе боевиков ДНР Александру Захарченко, в сетях посмеялись со “сходства“ статуи с оригиналом.

Фотография памятника появилась на странице “Департамент антипропаганды ДНР“ в Twitter.

Оригинальный снимок был опубликован на странице новостного издания боевиков “Инцидент ДНР“.

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Авторы публикации пошутили, что такой памятник следует установить в кафе, где и был убит Захарченко в 2018 году.

“Саньке Захарченко слепили памятник. Наверное, установят в кафе “Сепар“, - отметили в публикации.

В то же время пользователи в комментариях вспомнили предыдущие поделки в честь лидера боевиков ДНР и предложили правоохранителям оккупационных администраций провести проверку, поскольку изготовление памятника похоже на диверсию.

Как сообщалось 22 февраля, “музей Новороссии“ в Петербурге закрыли после погрома.

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Теги: "ДНР", Захарченко, памятник
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    16.08.2019, 16:00
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"В комментируют памятника Захарченко в Донецке"

Тексты пишет генератор случайных слов. Или это искусственный интеллект такой?
ВосставшийИзБана    16.08.2019, 15:59
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
В СССР было "дело врачей", а тут будет "дело скульпторов".
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