Под Николаевом 50-летняя женщина вырастила плантацию конопли

Полиция возбудила уголовное дело.

В ходе операции “Мак” полицейские получили информацию о том, что 50-летняя жительница одного из сел Николаевской области выращивает коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

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Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск. Оказалось, что 50-летняя женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Копы обнаружили на территории домохозяйства 210 растений конопли, которые хозяйка тщательно ухаживала и поливала. В дальнейшем в доме правоохранители обнаружили свертки с высушенным и готовым к употреблению наркотическим веществом - каннабис, и устройство для курения.

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По словам женщины, она выращивала коноплю для собственного употребления. Растения отправили на экспертизу.

Следственным подразделением Новоодесского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины “Посев или выращивание снотворного мака или конопли”, что наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, под Днепром мужчина предоставлял квартиру для употребления наркотиков. Фактически, мужчина организовал наркопритон.

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