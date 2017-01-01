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Гидроцикл и авто: Мирошниченко не "додекларировал" 5 млн, Гладковский - 1,3 млн

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У Мирошниченко обнаружили гидроцикл, а у Гладковского - корпоративные права и авто сына.
Гладковского и Мирошниченко поймали на недостоверных декларациях
Гладковского и Мирошниченко поймали на недостоверных декларациях
Коллаж фотографий bigmir.net

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НАПК при полной проверке деклараций нардепа Ивана Мирошниченко и бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В частности, Иван Мирошниченко в декларации за 2017 год не указал сведения о гидроцикле, который принадлежит ему, а также о доходе, полученном его женой в виде дивидендов от ООО “Поле-Грейн“ и страховых выплат.

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В общем сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн грн, отмечает ведомство.

В то же время Олег Гладковский в декларации 2015 года не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у его сына корпоративных прав в ООО “Киевбиоенерго“ и автомобиля.

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Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации Гладковского составляет почти 1,3 млн грн. НАПК отправил свои выводы относительно признаков уголовного преступления НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко не заделарировал в 2017 году две компании с общим капиталом свыше 18 млн грн.

 

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Теги: НАПК, декларации, Гладковский, Мирошниченко, финансы
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