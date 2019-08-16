Напавший на Куприя иностранец оказался россиянином

Злоумышленник с российским паспортом пытался скрыться на сером "Опеле", но его задержали.

Изъятый документ у иностранца свидетельствует о том, что он - гражданин РФ ГУ Нацполиции Киевской области

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на народного депутата в поселке Гостомель Киевской области. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевской области.

“За несколько часов работники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших в порядке статьи 208 УПК Украины... Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине“, – говорится в сообщении.

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Также был найден автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения. По факту нападения на нардепа открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (часть 4 статьи 296 УК).