Напавший на Куприя иностранец оказался россиянином
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на народного депутата в поселке Гостомель Киевской области. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевской области.
“За несколько часов работники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших в порядке статьи 208 УПК Украины... Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине“, – говорится в сообщении.
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Также был найден автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения. По факту нападения на нардепа открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (часть 4 статьи 296 УК).
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Напомним, ранее о нападении на себя сообщил депутат Виталий Куприй. Это нападение подтвердила и Нацполиция области, которая объявляла в Гостомеле план-перехват для поимки преступников. Куприй также сообщил, что один из нападавших был чеченцем.
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