Один из нападавших на нардепа в Гостомеле оказался чеченцем.

Куприй рассказал о нападении на него

Куприй выложил видео с задержанием злоумышленников с "Тереном" и фекалиями

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Куприй выложил видео с задержанием злоумышленников с "Тереном" и фекалиями

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В Гостомеле Киевской области сегодня утром напали на народного депутата Виталия Куприя. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook, назвав нападение “очередным покушением“.

В течение дня нардеп опубликовал серию фото и видео о нападении и попытке задержания злоумышленников и их документах.

“Обвиняю в заказаны покушения на меня главного военного прокурора Анатолия Матиоса и его прихвостня Владимира Теслю!“, - написал при этом нардеп.

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В ГУ Нацполиции Киевской области подтвердили факт нападения. “16 августа, около 10:0, двое неизвестных напали на народного депутата“, - отметили в пресс-службе.

“Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом “Терен-4“ и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом. Вещество установит экспертиза“, - говорится в сообщении.

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель, добавили в полиции. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.

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“Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле “Опель“ серого цвета“, - отметили правоохранители.

Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевщины и столицы утром даже была введена полицейская операция “Перехват“, были ориентированы все наряды полиции.

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“Один из нападающих - чеченец“, - написал позже Виталий Куприй, выложив видео с документами нападавших.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепа облили фекалиями под Киевом неизвестные.

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