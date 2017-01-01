Суд арестовал недвижимость сына Азарова в Италии и Украине

Недвижимость сына экс-премьера в Украине передана в управление.

Киевский апелляционный суд арестовал 2 виллы сына Николая Азарова Алексея в Италии, а его его надвижимость в Украине передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом передают Українські новини, ссылаясь на материалы суда.

Читай также: Суд снял арест с денег на банковском счету экс-замглавы АП Портнова

Отмечается, что в начале августа суд рассмотрел апелляцию Генпрокуратуры на отказ суда первой инстанции арестовать имущество Азарова в рамках уголовного производства.

ГПУ заявила, что получены доказательства того, что экс-чиновник причастен к иностранным фирмам и имуществу, которое просят арестовать.

Апелляционный суд согласился с такой позицией и наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями "Sobwell Holdings Limited", "Elterwood Holdings Limited", "Lynnfield Enterprises Limited", "Harborside EstatesLimited", "Sprengen Finanse Limited", "Stragenton Holdings Limited", "Blaxton Investments Limited", "Stichting Depositary Donau Investments Fund".

Читай также: Азаров, Ющенко и Портнов: СМИ написали о работе и связях Богдана

Кроме того, арестованы 2 дома и земельные участки, расположенные в Италии и принадлежат компании AGOSTO 2012 s.r.1.

В Украине суд арестовал: 2 коттеджа, 3 земельных участка, 3 жилых дома, 2 домовладения и гараж. Сообщается, что 2 домовладения и земельный участок Азарова-младшего переданы для реализации АРМА.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, суд отказался арестовать все имущество Виктора Ющенко. Прокуратура попробует обжаловать данное решение в Апелляционном суде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram