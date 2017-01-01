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Разумков ответил, на какую зарплату претендует

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По словам политика, он не интересовался тем, какую зарплату будет получать.
Разумкову достаточно зарплаты 50 тыс. грн
Разумкову достаточно зарплаты 50 тыс. грн
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Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который станет новым спикером парламента, ответил, что считает “достаточной суммой зарплаты” на этом посту 50 тысяч гривен. 

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Об этом он рассказал в ходе интервью изданию Новое время.

По его словам, он не интересовался точной суммой зарплаты на посту спикера Верховной Рады. Между тем, приблизительную сумму он знает.

Но примерно знаю, что где-то под 50 000 грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса, - сообщил Разумков.

Насчет бизнеса Разумков честно ответил, что “переписал все на жену”.

Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет, - добавил он.

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Напомним, Разумков рассказал, что ждет депутатов-нарушителей. Глава партии рассказал о дисциплинарных мерах для нардепов.

 

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Теги: Разумков, зарплата, спикер, ВР
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