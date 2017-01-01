Разумков ответил, на какую зарплату претендует

По словам политика, он не интересовался тем, какую зарплату будет получать.

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который станет новым спикером парламента, ответил, что считает “достаточной суммой зарплаты” на этом посту 50 тысяч гривен.

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Об этом он рассказал в ходе интервью изданию Новое время.

По его словам, он не интересовался точной суммой зарплаты на посту спикера Верховной Рады. Между тем, приблизительную сумму он знает.

Но примерно знаю, что где-то под 50 000 грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса, - сообщил Разумков.

Насчет бизнеса Разумков честно ответил, что “переписал все на жену”.

Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет, - добавил он.

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Напомним, Разумков рассказал, что ждет депутатов-нарушителей. Глава партии рассказал о дисциплинарных мерах для нардепов.

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