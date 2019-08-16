НАБУ завело дело на Грицака и Демчину

Пока официальных подозрений чиновникам не предъявили, но им вменяют привлечение к ответственности заведомо невиновного.

Грицака могут заподозрить в наказании невиновного ssu.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя СБУ Василия Грицака. Об этом со ссылкой на “Интерфакс-Украина“ сообщает НВ.

Расследуется возможное привлечение Грицаком невиновного к ответственности, уточнили в НАБУ. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Уголовное производство открыто на основании решения Соломенского районного суда Киева дв том числе в отношении первого замглавы СБУ Павла Демчина и других должностных лиц.

В настоящее время подозрения в данном производстве никому не предъявлялись, проводятся следственные действия, отметили в НАБУ.

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Напомним, ранее сообщалось, что подавший в отставку Грицак получает зарплату выше, чем и.о главы СБУ Иван Баканов.

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