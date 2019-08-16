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НАБУ завело дело на Грицака и Демчину

Комментариев: 3
Пока официальных подозрений чиновникам не предъявили, но им вменяют привлечение к ответственности заведомо невиновного.
Грицака могут заподозрить в наказании невиновного
Грицака могут заподозрить в наказании невиновного
ssu.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя СБУ Василия Грицака. Об этом со ссылкой на “Интерфакс-Украина“ сообщает НВ.

Расследуется возможное привлечение Грицаком невиновного к ответственности, уточнили в НАБУ. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Уголовное производство открыто на основании решения Соломенского районного суда Киева дв том числе в отношении первого замглавы СБУ Павла Демчина и других должностных лиц.

В настоящее время подозрения в данном производстве никому не предъявлялись, проводятся следственные действия, отметили в НАБУ.

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Напомним, ранее сообщалось, что подавший в отставку Грицак получает зарплату выше, чем и.о главы СБУ Иван Баканов.

 

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Теги: НАБУ, СБУ, Грицак, Демчина
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Комментариев (3)
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farfalle    16.08.2019, 18:50
Оценка:  0
farfalle
От эта тварь должна сесть! За все! Грицак
Trillioner    16.08.2019, 18:05
Оценка:  0
Trillioner
Сколько можно их терпеть... Люди, сколько можно терпеть этих мразей, Пороха терпели, ЗОЗУЛЮ, АВАКОВА, ЛУЦЕНКО, ГРойсманов, всех депутатов и всю власть, - бывщую во все времена. Их, сук надо извести так, как они нас, украинцев изводили. Каждому по МАЗУРКУ!!!!! Фекалий мало будет...
Letohradek    16.08.2019, 18:17
Оценка:  -3
Letohradek
А в это время тов.Свинарчук является представителем в ПАСЕ, от Зэ команды
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