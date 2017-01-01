Разумков обещает большую политическую реформу и недоволен Супрун
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Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал "большую политическую реформу". Об этом он рассказал в интервью НВ.
Отвечая на вопрос о трех ключевых планируемых реформах, он заявил: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупции в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я не доволен".
Отвечая на вопрос, поддерживает ли он Уляну Супрун, Разумков уточнил: "Во многих вопросах - нет".
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При этом он считает позитивным сдвигом процедуру закупки медпрепаратов. "А в остальном ... Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы".
Напомним, ранее Дмитрий Разумков ответил, на какую зарплату претендует.
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