Разумков обещает большую политическую реформу и недоволен Супрун

Глава партии "Слуга народа" также считает, что одной из трех ключевых реформ должна стать образовательная.

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Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал "большую политическую реформу". Об этом он рассказал в интервью НВ.

Отвечая на вопрос о трех ключевых планируемых реформах, он заявил: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупции в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я не доволен".

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он Уляну Супрун, Разумков уточнил: "Во многих вопросах - нет".

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При этом он считает позитивным сдвигом процедуру закупки медпрепаратов. "А в остальном ... Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы".

Напомним, ранее Дмитрий Разумков ответил, на какую зарплату претендует.

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