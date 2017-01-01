Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, после которой один из них укусил другого за нос, а другой ударил его рукой в лицо.

В Одессе подрались блогер и активист odessa.online

На митинге под стенам Одесского областного совета произошла потасовка между одесским блогером Стасом Домбровским и активистом Владиславом Балинским. Об этом сообщает портал Odessa.online в пятницу, 16 августа.

Блогер укусил активиста за нос, а тот в ответ сбил с него очки. Сотрудники полиции сообщили, что обоих участников инцидента задержали. И Домбровски, и Балинский участвовали в митинге против избрания Саутенкова председателем облсовета.

Пресс-служба Нацполиции в Одесской области сообщила, что по заявлениям обоих участников конфликта начаты уголовные производства по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: Возле Одесского облсовета блогер укусил активиста за нос

Напомним, что сегодня утром в самом Одесском облсовете произошла драка - у главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку для голосования.

Ранее сессия горсовета Херсона закончилась дракой. Столкновения между активистами произошли из-за переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк.

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