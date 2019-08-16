Убийство Сармата: полиция скрыла подготовку покушения на активиста

В ГБР заявили, что полиция знала о том, что на ветерана АТО готовится покушение, но не предупредила его об этом.

Госбюро расследований начало расследование сокрытия полицейскими факта подготовки покушения на активиста и ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат). Об этом написала в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в пятницу, 16 августа.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной Сармат) - общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написал она.

Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением.

Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.

Напомним, 31 июля в Бердянске Виталий Олешко был застрелен в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье. В тот же день полиция задержала группу киллеров, убивших Олешко.

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