Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Раде готовят "последнюю" отсрочку "евробляхерам"

Комментариев: 2
Льготный период для растаможки автомобилей на еврономерах планируют продлить до конца года.
Льготный период для "евроблях" растянется на год
Льготный период для "евроблях" растянется на год
Facebook.com/АвтоЕвроСила

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагается дать еще одну отсрочку владельцам "евроблях" для оформления автомобилей без штрафных санкций. Об этом в интервью изданию LIGA.netзаявил нардеп Владислав Криклий, которого партия Слуга народа делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

При этом он считает, что это будет последняя отсрочка, поскольку желающие регистрировать автомобили вряд ли появятся.

Нардеп отметил, что у многих просто нет документов на машины. "В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019-го зафиксировали более 200 тысяч регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 тысяч регистраций", - скзал он.

По его словам, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. "Вот они и стараются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций", - добавил депутат.

Напомним, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. Первый льготный период действовал до 23 февраля. 

Позже из-за протестов "евробляхеров" Рада продлила льготный период с 180 до 270 дней - до 24 августа.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Рада, Владимир Зеленский, нардеп, евробляхи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Carelessangel    16.08.2019, 20:24
Оценка:  0
Carelessangel
таких мразей как ярошевич и все кодло его нужно дважды обилетить,а после принять новый закон
ANDREICH    16.08.2019, 20:20
Оценка:  -1
ANDREICH
дибіли. люди просили не відздрочку а знижку на податки
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь