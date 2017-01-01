Суд арестовал виллы сына Азарова в Италии

Три его дома в Украине суд передал в управление АРМА, а также арестовал две его виллы в Италии и земельные участки, дома и коттеджи в Украине. Решение суда обжалованию не подлежит.

Киевский апелляционный суд арестовал две виллы в Италии бывшего депутата Верховной Рады, сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) три его дома в Украине. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают Українськi Новини в пятницу, 16 августа.

В начале августа была рассмотрена апелляция Генпрокуратуры на отказ суда первой инстанции арестовать имущество Азарова в рамках уголовного производства. Генпрокуратура отметила, что получены доказательства причастности украинского экс-чиновника к иностранным фирмам, чьи счета и имущество просит арестовать следствие.

Апелляционный суд согласился с такой позицией и наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями Sobwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside Estates Limited, Sprengen Finanse Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary Donau Investments Fund.

Арест также наложен на два дома и земельные участки, расположенные на территории Италии в муниципалитете Ольбия (Сассари), городок Гольфо Маринелла, которые принадлежат компании AGOSTO 2012 s.r.1.

Кроме того, арестована недвижимость Азарова в Украине: два коттеджа, три земельных участка, три жилых дома, два домовладения и гараж. При этом жилой дом, два домовладения и земельный участок Азарова переданы для реализации АРМА. Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Алексей Азаров находится в розыске с 2015 года. В январе 2015 года ему было сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Ранее сообщалось,что Генпрокуратуре разрешили начать заочное спецрасследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова. Его подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

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