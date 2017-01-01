Стало известно, сколько в Украине элитных авто

Автомобили премиального класса составляют 0,05% от общего автопарка Украины, но за них уплачено 90 млн транспортного налога.

В Украине по состоянию на 1 августа было зарегистрировано 3588 элитных автомобилей, за которые уплачено 90 млн гривен транспортного налога. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, опубликованные в пятницу, 16 августа.

От общего автопарка Украины автомобили премиального класса составляют 0,05%. Речь идет об автомобилях дороже 1,57 млн гривен, возраст которых не превышает пяти лет. Объем двигателя таких авто не имеет значения, а каждая конкретная модель вносится в реестр, который ежегодно обновляет Министерство экономического развития и торговли.

В среднем за одну машину уплачено по 25 тысяч гривен транспортного налога.

Транспортный налог нужно платить по месту регистрации автомобиля. Для физических лиц срок уплаты налога составляет 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, а для юридических требуется оплата авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Напомним, что ранее раскрыли схему незаконного ввоза элитных авто в Украину.

Также сообщалось, что украинцы удвоили выплату налога на элитные авто.

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