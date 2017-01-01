Грымчак впервые прокомментировал обвинение

Замглавы МинВОТ заявил, что мог бы взять 10 млн долл, но отказался. Он также подчеркнул, что не собирается скрываться и хотел бы доработать свой срок на посту.

Юрий Грымчак, заместитель председателя МинВОТ, на заседании Деснянского районного суда в Чернигове в пятницу, 16 августа, сказал, что в подозрении, которое ему вручили, не все является правдой.

"Я могу поверить в недобропорядочность судов. Но скажите мне, пожалуйста. Вы действительно можете поверить, что за 50 тысяч долларов можно изменить решение конституционной инстанции Верховного суда Украины? Даже если бы там сидели взяточники - ну они же не совсем идиоты... Когда здесь люди считают, что 500 тысяч - это большие средства, то я вам скажу: самая крупная взятка, которую мне предлагали - мы остановились на 6,5 миллионах долларов, я сказал, что мне это не интересно. Если бы я сказал десять, мне бы дали десять, потому что эти деньги лежали на диване, рядом, огромная сумма. И я мог взять, сколько хочу, и пойти с ними. И, между прочим, без всякого уголовного нарушения, для этого просто надо было отдать карточку для голосования", - рассказал Грымчак.

Он также сообщил, что будет максимально сотрудничать со следствием, но будет защищаться.

“Я готов защищать себя всеми законными средствами. Я буду собирать доказательства, я буду объяснять что то, что прокуроры интерпретируют как незаконную деятельность, - это политическая позиция. Я готов гарантировать, что я не буду встречаться с людьми, которые есть в этом уголовном производстве: для того, чтобы обеспечить свою невиновность мне это не нужно. Я готов и дальше ходить на работу или пребывать... хотя я все-таки хотел бы дойти до конца работы, потому что тут осталось немногим больше месяца, и в любом случае ее потеряю, потому что просто закончится срок", - сказал Грымчак.

Он заявил, что не собирается скрываться, и намерен являться к прокурорам и следователю.

"Я не собираюсь никуда убегать, я не собираюсь прятаться от прокуроров и следователей, потому что я не вижу в этом смысла. Как только ты делаешь шаг к тому, что надо куда-то убежать или спрятаться, - ты уже признал свои вину… Я буду защищать себя и свою семью. Я готов гарантировать, что я будут в любой момент выполнять все требования следствия", - добавил он.

Грымчак говорит, что не имеет больших средств, а в ходатайстве прокуроров предусмотрен большой залог.

"Я не имею больших средств, у меня на счету - я не знаю, надо у жены спросить - я не имею огромных особняков. У меня обычная трехкомнатная квартира 70 или 66 кв.м. Мое достояние - это мои дети, моя семья, и у меня есть еще одна вещь, которая, тяжело исчисляется средствами - это репутация. У меня больше ничего нет", - сказал замминистра.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Позже в НАБУ описали коррупционную схему Грымчака. Замминистра и его "помощник" обвиняются по меньшей мере в двух делах по взяточничеству.

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