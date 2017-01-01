Грымчак арестован с залогом в шесть миллионов
Суд взял под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на два месяца (60 суток) под залог в шесть миллионов гривен. Решение было принято на заседании в пятницу, 16 августа.
После оглашения решения суда защита Грымчака обратила внимание присутствующих на то, что в постановлении неправильно указано отчество Юрия Грымчака: вместо “Николаевич” использован “Михайлович”.
Позже выяснилось, что ошибка была допущена в самом ходатайстве прокуратуры.
Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.
Грымчак впервые прокомментировал обвинение
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