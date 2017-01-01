Грымчак арестован с залогом в шесть миллионов

Замглавы МинВОТ может выйти под залог в размере шесть миллионов гривен. В постановлении суда после оглашения результатов обнаружили ошибку в имени подсудимого.

Грымчака арестовали на 60 дней, но он может выйтипод залог Громадське радіо

Суд взял под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на два месяца (60 суток) под залог в шесть миллионов гривен. Решение было принято на заседании в пятницу, 16 августа.

После оглашения решения суда защита Грымчака обратила внимание присутствующих на то, что в постановлении неправильно указано отчество Юрия Грымчака: вместо “Николаевич” использован “Михайлович”.

Позже выяснилось, что ошибка была допущена в самом ходатайстве прокуратуры.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Грымчак впервые прокомментировал обвинение

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