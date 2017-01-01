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Глава Одесского облсовета передумал увольняться

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Такое решение Анатолий Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей главы облсовета.
Председатель Одесского облсовета передумал уходить в отставку
Председатель Одесского облсовета передумал уходить в отставку
oblvesti.com.ua

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский решил отозвать свое заявление о досточном прекращении полномочий на занимаемой должности. Об этом сообщает Думская.

Как сообщается, такое решение Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей главы облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского.

"Раз вы не можете меня провести (в отставку -, ред.), все депутаты хотят, чтобы я остался - я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности", - заявил Урбанский.

Напомним, 16 августа утром в самом Одесском облсовете произошла драка - у главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку для голосования.

В Одесском облсовете идут обыски

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Теги: Одесса, отставка, облсовет, заявление
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Источник: korrespondent.net

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