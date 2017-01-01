Глава Одесского облсовета передумал увольняться
Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский решил отозвать свое заявление о досточном прекращении полномочий на занимаемой должности. Об этом сообщает Думская.
Как сообщается, такое решение Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей главы облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского.
"Раз вы не можете меня провести (в отставку -, ред.), все депутаты хотят, чтобы я остался - я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности", - заявил Урбанский.
Напомним, 16 августа утром в самом Одесском облсовете произошла драка - у главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку для голосования.
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