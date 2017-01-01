От моста до пункта пропуска в Станице Луганской запустили электромобиль

Электрокар будет курсировать на участке 800 метров от пункта пропуска до разрушенного моста.

К мосту в Станице Луганской будет курсировать электромобиль facebook.com/odalug

От КПВВ Станица Луганская до моста через реку Северский Донец начал курсировать электромобиль, которым могут воспользоваться люди, пересекающие линию разграничения. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

По словам председателя ОГА Виталия Комарницкого, этот проект реализован совместно с Полевым офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в городе Северодонецке.

Электрокар будет курсировать на участке 800 метров от пункта пропуска до разрушенного моста.

"Спасибо нашим надежным партнерам за все, что сделано для обустройства КПВВ от строительства "навесов", под которыми люди могут отдохнуть, закупок инвалидных колясок до оснащения рабочих мест пограничников. И, безусловно, за приобретенный электромобиль", — добавил Комарницкий.

Ранее сотрудники ГСЧС завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской.

В Станице Луганской построят временный мост

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