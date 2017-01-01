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Опубликована программа визита Нетаньяху в Киев

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Президент Украины и премьер-министр Израиля примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.
Нетаньяху посетит Украину
Нетаньяху посетит Украину

В Киеве в понедельник, 19 августа, состоится ряд мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, в 10:30 в Мариинском дворце начнется официальная церемония встречи лидеров стран.

На 12:45 запланирована церемония подписания украинской-израильских документов, после чего в 13:00 Владимир Зеленский и Нетаньяху сделают заявления для СМИ.

Позже, в 15:20 в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр президент Украины и премьер-министр Израиля примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Отметим, прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

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Теги: Киев, визит, мероприятия, Нетаньяху, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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