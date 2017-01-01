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Супрун рассказала, как бороться с герпесом

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"Простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой, а генитальный герпес - содовыми ванночками.
Супрун рассказала украинцам, что нужно делать, чтобы уберечься от герпеса
Супрун рассказала украинцам, что нужно делать, чтобы уберечься от герпеса

Герпес на губах нельзя вылечить народными средствами. Об этом в Facebook рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Существует несколько типов инфекции герпеса. Супрун выделила два из них - герпесвирус человека 1 и 2 (ГВЛ-1 и ГВЛ-2).

Вирус второго типа вызывает в большей степени генительно-анальные инфекции, а первого - рта, губ и других частей головы. Хотя оба из них могут поражать все части тела.

Основные способы заражения вирусом: незащищенный секс, общая посуда в момент активизации инфекции и от родителей к детям. После заражения инфекцией вирус навсегда остается в организме. В некоторое время он может активизироваться.

Чтобы уменьшить частоту появления герпеса стоит проводить терапию, используя специальные препараты.

Советы от Супрун, чтобы вирус подольше "спал":

 - пользоваться солнцезащитными кремами;
 - перед поездкой в горы или на море, где высокий индекс УФ, можно пройти превентивный курс противогерпесными препаратами;
 - никакие "иммуностимуляторы" не предотвращают повторное выражение герпетической инфекции;
нет доказательств эффективности мазей с антигерпетическими компонентами;
 - если герпес проявляется 1-3 раза в год, то лучше обойтись эпизодической терапией (раз в год или в случае обострения) - иначе есть риск развития устойчивого к терапии штамма вируса;
 - люди, чья иммунная система ослаблена противоопухолевой терапией, иммуносупрессией в связи с трансплантацией, или ВИЧ-инфицированным людям следует предотвращать обострения герпеса медикаментозно и постоянно;
 - перед введением филеров в лицо или проведением дермабразии надо провести короткий курс терапии противогерпесными препаратами, если есть понимание, что существует риск проявления герпеса.

Напомним, что ранее Ульяна Супрун предупредила об опасности просмотра телевизора, а также рассказала украинцам о пользе мата.

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Теги: Вирус, лечение, герпес, Супрун, простуда
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Источник: korrespondent.net

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