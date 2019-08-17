Масштабный пожар в одесском отеле: восемь погибших

Восемь человек погибли и 10 пострадали в результате крупного пожара в одесской гостинице.

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно погибло восемь человек и пострадало 10 человек ", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что пожар возник в 01:34 на втором этаже гостиницы, расположенной по улице Водопроводная,1. Огонь охватил площадь около 1 000 м. кв. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.

В ГСЧС обещали позже провести брифинг по ситуации в одесском отеле и сообщить детали трагедии.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошел пожар на складе рыбзавода. С огнем боролись 45 человек и 16 единиц спецтехники.

А в Киеве на Борщаговке произошел пожар в торговом центре Квадрат, который находится на улице Гната Юры. Посетителей ТЦ очень напугал черный дым, который поднялся по вентиляции в коридоры здания.

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