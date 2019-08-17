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Пожар в одесском отеле: погибли восемь человек

Комментариев: 3
Еще 10 человек пострадали, семерых из них спасли от гибели спасатели.
Пожар ликвидировали 60 спасателей
Пожар ликвидировали 60 спасателей
dsns.gov.ua

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В Одессе в ночь на субботу произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пострадали в пожаре еще 10 человек, которые в тот момент находились в гостинице, отметили в пресс-службе.

Пожар возник в 01:34 на втором этаже гостиницы, расположенной по улице Водопроводная,1. Огонь охватил площадь около 1000 м2. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.

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В ГСЧС обещали позже провести брифинг по ситуации в одесском отеле и сообщить детали трагедии.

Напомним, также в Одессе из-за пожара было обесточено трамвайное депо.

 

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Теги: Одесса, гостиница, пожар, жертвы, пострадавшие, ГСЧС
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Комментариев (4)
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seamaster    17.08.2019, 10:12
Оценка:  0
seamaster
В Одессе знову сгорели люди....Хто хозяин Токио?
sansantral    17.08.2019, 09:07
Оценка:  -7
sansantral
ватники погорели н а х!
farfalle    17.08.2019, 08:44
Оценка:  +1
farfalle
Давайте шутки, как про пожары с жертвами в России. Вы же умеете
Зорян_и_Шкиряк    17.08.2019, 09:14
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Вон там выше какой-то ублюдок непонятной принадлежности уже откликнулся на Ваш призыв.
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