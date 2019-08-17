Пожар в одесском отеле: погибли восемь человек

Еще 10 человек пострадали, семерых из них спасли от гибели спасатели.

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В Одессе в ночь на субботу произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пострадали в пожаре еще 10 человек, которые в тот момент находились в гостинице, отметили в пресс-службе.

Пожар возник в 01:34 на втором этаже гостиницы, расположенной по улице Водопроводная,1. Огонь охватил площадь около 1000 м2. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.

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В ГСЧС обещали позже провести брифинг по ситуации в одесском отеле и сообщить детали трагедии.

Напомним, также в Одессе из-за пожара было обесточено трамвайное депо.

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