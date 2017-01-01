Итоги 16 августа: Арест Грымчака и идея Трампа купить Гренландию

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Информация об идее президент США Дональда Трампа купить Гренландию возмутила датчан, суд арестовал имущество сына Николая Азарова, замминистра Юрий Грымчак был взят под стражу, а Владимира Балуха этапировали в Москву. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Трамп возмутил датчан идеей прикупить Гренландию

Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании. Об этом в четверг написала The Wall Street Journal.

По словам помощников Трампа, он неоднократно спрашивал, возможен ли такой шаг, и даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

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Датские политики возмутились идеей Трампа и посоветовали о ней забыть. Датская газета Ekstra Bladet написала, что экс-премьер Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.

“Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!“ - заявил политик. Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул: “Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли“.

Представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен высказался еще жестче: “Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Гренландия - это гренландцы, и это не XIX век. Не продается".

Балуха перевезли из Торжка в Москву без предупреждения

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Политзаключенного Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок в Москву. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе.

Его этапировали в СИЗО №2 в Москву, но не уточнили, в “Лефортово“ или “Бутырку“. "Возможно, его направляют в другое исправительное учреждение и Москва - это промежуточный пункт“, - считает адвокат. Причины такого перевода ей неизвестны.

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Отметим, Балух рассчитывает на освобождение по спискам заключенных, которыми недавно обменялись омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова. До этого Балуха закрыли в штрафном изоляторе в колонии № 4 в российском Торжке на 15 суток.

Суд арестовал виллы сына Азарова в Италии и коттеджи в Украине

Киевский апелляционный суд арестовал 2 виллы сына Николая Азарова Алексея в Италии, а его его недвижимость в Украине передал в управление АРМА.

Суд наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями “Sobwell Holdings Limited“, “Elterwood Holdings Limited“, “Lynnfield Enterprises Limited“, “Harborside EstatesLimited“, “Sprengen Finanse Limited“, “Stragenton Holdings Limited“, “Blaxton Investments Limited“, “Stichting Depositary Donau Investments Fund“.

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Кроме того, арестованы два дома и земельные участки, расположенные в Италии и принадлежат компании AGOSTO 2012 s.r.1.

В Украине суд арестовал: два коттеджа, три земельных участка, три жилых дома, два домовладения и гараж. Два домовладения и земельный участок Азарова-младшего переданы для реализации АРМА.

Грымчака взяли под стражу с залогом в 6 млн

Суд взял под стражу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на два месяца под залог в 6 млн грн. После оглашения решения суда защита Грымчака обратила внимание присутствующих на то, что в постановлении неправильно указано отчество Юрия Грымчака: вместо “Николаевич” использован “Михайлович”.

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Также уточнялось, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку инкриминируют мошенничество, а не взяточничество, потому что он не планировал злоупотреблять служебным положением.

Прокуроры утверждают, что заместитель министра не имел целью злоупотреблять своим положением, а лишь “совершал мошеннические действия, чтобы завладеть чужими средствами”. По данным следствия, Грымчак обещал повлиять на Верховный суд и Министерство культуры за вознаграждение, но не планировал этого делать.

Следствие считает, что подозреваемый “вел конспирологические действия” - сам не получал деньги, а поручил это “помощнику” Игорю Овдиенко.

ЦИК назвала наконец последнего депутата

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в округе №210, сообщает пресс-служба ЦИК.

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На заседании 16 августа ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательного законодательства ОИК по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 на внеочередных выборах".

На основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей в округе № 210, в том числе уточненных, комиссия установила итоги голосования, признав избранным народным депутатом в округе №210 самовыдвиженца Бориса Приходько.

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