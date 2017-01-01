Сутки на Донбассе: Боевики стреляли 12 раз

С начала этих суток враг уже один раз обстрелял позиции ООС.

Обстрелы позиции ВСУ велись из пулеметов и гранатометов пресс-центр ООС

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В течение минувших суток боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, в том числе противотанковых, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцевое, Кримское.

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"Потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в ООС.

С начала текущих суток противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил в районе Павлополя - с автоматического гранатомета.

Напомним, вчера в зоне ООС боевики также осуществили 12 обстрелов. Потерь не было.

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