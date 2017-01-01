Трамвайное депо было обесточено из-за пожара в Токио Стар

Трамваи на десяти маршрутах не вышли из депо из-за отключения электроэнергии в районе.

Из-за пожара в отеле 10 трамвайных маршрутов сегодня не работают Думская

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В результате пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, который унес восемь жизней, обесточено трамвайное депо. Об этом сообщила пресс-служба Одесгорэлектротранс.

"В связи с пожаром в гостинице Токио Стар и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточено. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 задерживается. Просим прощения за неудобства", - сказано в сообщении.

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Напомним, в результате масштабного пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, который тушили около трех часов, погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

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