В Одессе из-за пожара обесточено трамвайное депо

Трамваи на десяти маршрутах не вышли из депо из-за отключения электроэнергии в районе.

В результате пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, который унес восемь жизней, обесточено трамвайное депо. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает пресс-служба Одесгорэлектротранс.

"В связи с пожаром в гостинице Токио Стар и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточено. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 задерживается. Просим прощения за неудобства", - сказано в сообщении.

Напомним, минувшей ночью в Одессе произошел масштабный пожар, который тушили около трех часов. Восемь человек погибло, еще 10 пострадали.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошел пожар на складе рыбзавода. С огнем боролись 45 человек и 16 единиц спецтехники.