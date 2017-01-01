Пожар в Токио Стар: появились фото и видео
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В сети появились кадры с пожара в одесском отеле Токио Стар, который унес жизни восьми человек, пишет Корреспондент.
На ролике видны объемы пожара и сильное задымление. Медики транспортируют пострадавших и погибших до карет скорой помощи.
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По данным ГСЧС, в гостинице в момент пожара находилось ориентировочно 200 человек.
Эвакуировали 136 человек, пострадали 10 человек - их госпитализировали. Найдены тела восьми погибших - их личности устанавливаются.
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Напомним, этой ночью в Одессе в отеле Токио Стар произошел серьезный пожар, который тушили около трех часов. Восемь человек погибло, еще 10 пострадали. В результате пожара было обесточено трамвайное депо, трамваи на 10 маршрутах не вышли на линии.
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