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Пожар в Токио Стар: появились фото и видео

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В момент пожара в гостинице находились 200 человек. Из них 136 эвакуировали, при это восьмерых спасти не удалось.
Пожар в Токио Стар: появились фото и видео
© Думская
Фото 1/5
  • Пожар в одесском отеле унес жизни восьми человек
  • Пожар остановил работу депо
  • Спасателям удалось вытащить из огня семерых
  • Причины пожара обещают рассказать на брифинге
  • Появились фото трагического пожара в Токио Стар
Пожар в Токио Стар: появились фото и видео
Пожар в одесском отеле унес жизни восьми человек
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В сети появились кадры с пожара в одесском отеле Токио Стар, который унес жизни восьми человек, пишет Корреспондент.

На ролике видны объемы пожара и сильное задымление. Медики транспортируют пострадавших и погибших до карет скорой помощи.

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По данным ГСЧС, в гостинице в момент пожара находилось ориентировочно 200 человек.

Эвакуировали 136 человек, пострадали 10 человек - их госпитализировали. Найдены тела восьми погибших - их личности устанавливаются.

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Напомним, этой ночью в Одессе в отеле Токио Стар произошел серьезный пожар, который тушили около трех часов. Восемь человек погибло, еще 10 пострадали. В результате пожара было обесточено трамвайное депо, трамваи на 10 маршрутах не вышли на линии.

 

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Теги: Одесса, видео, фото, гостиница, пожар, жертвы
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