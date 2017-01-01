Грымчака вероятно будут перезадерживать - адвокат

Суд в своем в решении об аресте допустил ошибку в отчестве задержанного. Адвокат Грымчака рассказала подробности коллизии.

Грымчака арестовали на 60 дней, но допустили ошибку в отчестве, из-за чего решение суда стало сомнительным Громадське радіо

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не имеют права задерживать, потому что из-за ошибок в решении суда в документе указано другое отчество. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш на странице в Facebook.

"Относительно исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра (18 августа) на 10:00. Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, когда не исправлено ходатайство. Но это же судья Лямзина. Но опять одно но. Определение об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования", - написала Матяш

По ее словам, в связи с сложившейся ситуацией, Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать.

Напомним, суд в Чернигове постановил взять под стражу на два месяца заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

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