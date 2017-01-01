Суд арестовал "не того" Грымчака: защита требует отпустить настоящего

Из-за ошибки в отчестве замминистра придется перезадерживать, постановление об ошибке вступит в силу только после апелляции.

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Суд не может арестовать замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, так как формально решение вынесено не по нему. Об этом в Facebook написала адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

Меру пресечения в отношении Грымчака рассматривал Деснянский райсуд Чернигова. Генпрокуратура просила арест и 12,5 млн грн залога, но суд избрал содержание под стражей и 6 млн гривен залога.

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Суд при вынесении решения ошибся в документе, указав отчество Грымчака как “Николаевич”, а не как “Михайлович”, как должно быть на самом деле. Судья после вынесения решения удалилась из зала исправлять ошибку, но защита настаивает, что арест теперь недействителен.

Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича, пояснила адвокат.

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Рассмотрение апелляционной ошибки было назначено сегодня на 10:00, уточнила Матяш - суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправлено ходатайство.

При этом постановление об исправлении ошибок в случае его принятия вступит в силу только после апелляционного обжалования. “Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать”, - считает адвокат.

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Напомним, Юрия Грымчака подозревают в мошенничестве и подталкивании своего помощника к завладению $1,1 млн в обмен на якобы решение проблем с разрешением на строительство.

Прокуроры заявили, что замминистра не пытался сам обогатиться, а вел некие “конспирологические действия”, поручив помощнику взять деньги.