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Вертолет во Львовской области рухнул при взлете

Комментариев: 1
Машина успела подняться на три - четыре метра, поэтому спасателей привлекать не пришлось.
Ми-2 рухнул во Львовской области
Ми-2 рухнул во Львовской области
press-center.news

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На аэродроме Броды во Львовской области при взлете упал вертолет Ми-2. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГСЧС.

Спасатели получили сообщение об инциденте 16 августа в 15:33. "На аэродроме Броды во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа", - сообщили в ведомстве.

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В результате происшествия, как отмечается, травмированных нет, пожара не было. По данному факту проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Ранее сообщалось, что У берегов Фиджи упал в море медицинский вертолет.

 

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Теги: авиация, Львовская область, вертолет, падение, аэродром
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Комментариев (1)
SEMPENTY    17.08.2019, 11:28
Оценка:  0
SEMPENTY
А на фото это МИ-2,или у журналиста что-то со зрением?
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