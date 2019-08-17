Вертолет во Львовской области рухнул при взлете

Машина успела подняться на три - четыре метра, поэтому спасателей привлекать не пришлось.

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На аэродроме Броды во Львовской области при взлете упал вертолет Ми-2. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГСЧС.

Спасатели получили сообщение об инциденте 16 августа в 15:33. "На аэродроме Броды во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа", - сообщили в ведомстве.

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В результате происшествия, как отмечается, травмированных нет, пожара не было. По данному факту проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Ранее сообщалось, что У берегов Фиджи упал в море медицинский вертолет.

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