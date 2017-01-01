Токио Стар: Пожаробезопасность не проверяли, в части номеров нет окон

Сложность работы спасателей была обусловлена поздним сообщением о пожаре, большим количеством номеров и отсутствием окон в части из них.

В ГосЧС рассказали, почему пожар в Одессе было трудно тушить dsns.gov.ua

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В ГосЧС во время брифинга раскрыли подробности пожара в отеле Токио Стар в Одессе, во время которого сегодня ночью погибли восемь человек.

Основные усилия пожарно-спасательных подразделений были сосредоточены на спасении людей, подчеркивает директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук.

“В двухэтажной гостинице на 270 номеров, переоборудованных из бывшего трамвайного депо, на момент пожара находилось до 200 человек“, - отметил он.

В том числе, пожар было сложно тушить из-з отсутствия окон в части номеров dsns.gov.ua

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“Восемь погибших были обнаружены во время тушения пожара“, - сказал директор департамента. Он добавил, что ситуация была осложнена быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре и большим количеством номеров.

“Во время проведения спасательных мероприятий с первого этажа были эвакуированы 64 человека, со второго - 72 человека и спасено 7 человек, направленных в медицинские учреждения“, - рассказал Демчук.

Сотрудник ГСЧС не был допущен на объект в июле для проверки безопасности dsns.gov.ua

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Некоторые из номеров были даже без окон, проинформировал Демчук. Его заместитель Павел Афанасьев подчеркнул, что представитель ГосЧС не был допущен к проверке отеля, которая была запланирована на июль текущего года.

“Владелец отеля изменил форму собственности, и представитель ГосЧС не был допущен на объект. Об этом был составлен соответствующий акт недопуска“, - отметил замдиректора. Сейчас по факту пожара проводятся следственные действия, а также устанавливаются причины его возникновения.

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Напомним, ранее сообщалось, что в пожаре в одесском отеле погибли восемь человек. Еще 10 человек пострадали.

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